15.08.2025

Смотреть онлайн Гедания Гданьск - Piast Czluchow 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаПольша - Лига IV: Гедания ГданьскPiast Czluchow . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК
Польша - Лига IV
Гедания Гданьск
11'
21'
54'
59'
65'
73'
Завершен
6 : 0
15 августа 2025
Piast Czluchow
Смотреть онлайн
Гедания Гданьск icon
11'
Гедания Гданьск icon
21'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,4
Гедания Гданьск icon
54'
Гедания Гданьск icon
59'
Гедания Гданьск icon
65'
Гедания Гданьск icon
73'
Матч закончился со счётом 6:0 : 0,4
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Гедания Гданьск - Угловой
11'
Гедания Гданьск - 1-ый Гол
14'
Угловой
Гедания Гданьск - Угловой
16'
Угловой
Гедания Гданьск - Угловой
16'
Угловой
Гедания Гданьск - Угловой
19'
Угловой
Гедания Гданьск - Угловой
21'
Гедания Гданьск - 2-ой Гол
22'
Угловой
Гедания Гданьск - Угловой
25'
Гедания Гданьск - Незабитый пенальти
25'
Угловой
Гедания Гданьск - Угловой
29'
Угловой
Гедания Гданьск - Угловой
33'
Угловой
Piast Czluchow - Угловой
44'
Угловой
Гедания Гданьск - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 0,4
50'
Угловой
Гедания Гданьск - Угловой
52'
Угловой
Гедания Гданьск - Угловой
54'
Гедания Гданьск - 3-ий Гол
59'
Гедания Гданьск - 4-ый Гол
65'
Гедания Гданьск - 5-ый Гол
73'
Гедания Гданьск - 6-ый Гол
84'
Угловой
Гедания Гданьск - Угловой
85'
Угловой
Гедания Гданьск - Угловой
Матч закончился со счётом 6:0 : 0,4

Превью матча Гедания Гданьск — Piast Czluchow

Статистика матча

Владение мячом
Гедания Гданьск Гедания Гданьск
72%
Piast Czluchow Piast Czluchow
28%
Атаки
86
40
Угловые
13
1
Удары мимо ворот
15
5
Удары в створ ворот
12
0
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA