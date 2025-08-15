15.08.2025
Смотреть онлайн Гедания Гданьск - Piast Czluchow 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша - Лига IV: Гедания Гданьск — Piast Czluchow . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
Польша - Лига IV
Гедания Гданьск
11'
21'
54'
59'
65'
73'
Завершен
6 : 0
15 августа 2025
Гедания Гданьск
11'
Гедания Гданьск
21'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,4
Гедания Гданьск
54'
Гедания Гданьск
59'
Гедания Гданьск
65'
Гедания Гданьск
73'
Матч закончился со счётом 6:0 : 0,4
Текстовая трансляция
2'
Гедания Гданьск - Угловой
11'
Гедания Гданьск - 1-ый Гол
14'
Гедания Гданьск - Угловой
16'
Гедания Гданьск - Угловой
16'
Гедания Гданьск - Угловой
19'
Гедания Гданьск - Угловой
21'
Гедания Гданьск - 2-ой Гол
22'
Гедания Гданьск - Угловой
25'
Гедания Гданьск - Незабитый пенальти
25'
Гедания Гданьск - Угловой
29'
Гедания Гданьск - Угловой
33'
Piast Czluchow - Угловой
44'
Гедания Гданьск - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 0,4
50'
Гедания Гданьск - Угловой
52'
Гедания Гданьск - Угловой
54'
Гедания Гданьск - 3-ий Гол
59'
Гедания Гданьск - 4-ый Гол
65'
Гедания Гданьск - 5-ый Гол
73'
Гедания Гданьск - 6-ый Гол
84'
Гедания Гданьск - Угловой
85'
Гедания Гданьск - Угловой
Матч закончился со счётом 6:0 : 0,4
Превью матча Гедания Гданьск — Piast Czluchow
Статистика матча
Владение мячом
72%
28%
Атаки
86
40
Угловые
13
1
Удары мимо ворот
15
5
Удары в створ ворот
12
0
Комментарии к матчу