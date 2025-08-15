15.08.2025
Смотреть онлайн Обра Коскиян - КСС Котвица Курник 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша - Лига IV: Обра Коскиян — КСС Котвица Курник . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
Польша - Лига IV
Завершен
0 : 3
15 августа 2025
КСС Котвица Курник
25'
30'
40'
Kotwica Kornik
25'
Kotwica Kornik
30'
Kotwica Kornik
40'
Счет после первого тайма 0:3 : 2,3
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,3
Текстовая трансляция
25'
Kotwica Kornik - 1-ый Гол
30'
Kotwica Kornik - 2-ой Гол
40'
Kotwica Kornik - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3 : 2,3
52'
Kotwica Kornik - Угловой
64'
Обра Коскиян - Угловой
76'
Обра Коскиян - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,3
Превью матча Обра Коскиян — КСС Котвица Курник
Статистика матча
Владение мячом
48%
Атаки
60
57
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
2
6
Комментарии к матчу