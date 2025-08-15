Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн Обра Коскиян - КСС Котвица Курник 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаПольша - Лига IV: Обра КоскиянКСС Котвица Курник . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

МСК
Польша - Лига IV
Обра Коскиян
Завершен
0 : 3
15 августа 2025
КСС Котвица Курник
25'
30'
40'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Kotwica Kornik icon
25'
Kotwica Kornik icon
30'
Kotwica Kornik icon
40'
Счет после первого тайма 0:3 : 2,3
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,3
Текстовая трансляция
25'
Kotwica Kornik - 1-ый Гол
30'
Kotwica Kornik - 2-ой Гол
40'
Kotwica Kornik - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3 : 2,3
52'
Угловой
Kotwica Kornik - Угловой
64'
Угловой
Обра Коскиян - Угловой
76'
Угловой
Обра Коскиян - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,3

Превью матча Обра Коскиян — КСС Котвица Курник

Статистика матча

Владение мячом
Обра Коскиян Обра Коскиян
48%
КСС Котвица Курник КСС Котвица Курник
52%
Атаки
60
57
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
2
6
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Интер Милан Интер Милан
Ювентус Ювентус
14 Февраля
22:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
14 Февраля
23:00
Лацио Лацио
Аталанта Аталанта
14 Февраля
20:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Ньюкасл
14 Февраля
20:45
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
14 Февраля
23:00
Марсель Марсель
Страсбург Страсбург
14 Февраля
19:00
Вердер Бремен Вердер Бремен
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
14 Февраля
17:30
Севилья Севилья
Алавес Алавес
14 Февраля
20:30
Лукко Лукко
Таппара Таппара
14 Февраля
19:30
Карпат Карпат
КалПа КалПа
14 Февраля
18:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA