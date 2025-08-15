15.08.2025
Смотреть онлайн Гурник Злоторыя - Пяст Жмигруд 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша - Лига IV: Гурник Злоторыя — Пяст Жмигруд . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
Польша - Лига IV
Гурник Злоторыя
14'
Завершен
1 : 2
15 августа 2025
Пяст Жмигруд
4'
89'
Пяст Жмигруд
4'
Гурник Злоторыя
14'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,5
Пяст Жмигруд
89'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
4'
Пяст Жмигруд - 1-ый Гол
14'
Гурник Злоторыя - 2-ой Гол
17'
Пяст Жмигруд - Угловой
28'
Пяст Жмигруд - Угловой
30'
Пяст Жмигруд - Угловой
32'
Гурник Злоторыя - Угловой
36'
Гурник Злоторыя - Угловой
45'
Пяст Жмигруд - Угловой
45+2'
Гурник Злоторыя - Угловой
45+3'
Гурник Злоторыя - Угловой
45+3'
Гурник Злоторыя - Угловой
49'
Пяст Жмигруд - Угловой
51'
Пяст Жмигруд - Угловой
53'
Гурник Злоторыя - Угловой
58'
Гурник Злоторыя - Угловой
86'
Гурник Злоторыя - Угловой
88'
Пяст Жмигруд - Угловой
89'
Пяст Жмигруд - Угловой
89'
Пяст Жмигруд - 3-ий Гол
90+2'
Гурник Злоторыя - Угловой
90+4'
Пяст Жмигруд - Угловой
Превью матча Гурник Злоторыя — Пяст Жмигруд
Статистика матча
Владение мячом
42%
58%
Атаки
64
81
Угловые
9
9
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
4
8
Комментарии к матчу