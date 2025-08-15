Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Гурник Злоторыя - Пяст Жмигруд 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаПольша - Лига IV: Гурник ЗлоторыяПяст Жмигруд . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

МСК
Польша - Лига IV
Гурник Злоторыя
14'
Завершен
1 : 2
15 августа 2025
Пяст Жмигруд
4'
89'
Смотреть онлайн
Пяст Жмигруд icon
4'
Гурник Злоторыя icon
14'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,5
Пяст Жмигруд icon
89'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
4'
Пяст Жмигруд - 1-ый Гол
14'
Гурник Злоторыя - 2-ой Гол
17'
Угловой
Пяст Жмигруд - Угловой
28'
Угловой
Пяст Жмигруд - Угловой
30'
Угловой
Пяст Жмигруд - Угловой
32'
Угловой
Гурник Злоторыя - Угловой
36'
Угловой
Гурник Злоторыя - Угловой
45'
Угловой
Пяст Жмигруд - Угловой
45+2'
Угловой
Гурник Злоторыя - Угловой
45+3'
Угловой
Гурник Злоторыя - Угловой
45+3'
Угловой
Гурник Злоторыя - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,5
49'
Угловой
Пяст Жмигруд - Угловой
51'
Угловой
Пяст Жмигруд - Угловой
53'
Угловой
Гурник Злоторыя - Угловой
58'
Угловой
Гурник Злоторыя - Угловой
86'
Угловой
Гурник Злоторыя - Угловой
88'
Угловой
Пяст Жмигруд - Угловой
89'
Угловой
Пяст Жмигруд - Угловой
89'
Пяст Жмигруд - 3-ий Гол
90+2'
Угловой
Гурник Злоторыя - Угловой
90+4'
Угловой
Пяст Жмигруд - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Гурник Злоторыя — Пяст Жмигруд

Статистика матча

Владение мячом
Гурник Злоторыя Гурник Злоторыя
42%
Пяст Жмигруд Пяст Жмигруд
58%
Атаки
64
81
Угловые
9
9
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
4
8
Комментарии к матчу
