19.10.2025

Смотреть онлайн Neom SC - Аль Кадисиях 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Саудовская АравияSaudi Arabia Pro League: Neom SCАль Кадисиях, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе King Khalid Sport City Stadium.

МСК, 5 тур, Стадион: King Khalid Sport City Stadium
Saudi Arabia Pro League
Neom SC
Lacazette 66'
Завершен
1 : 3
19 октября 2025
Аль Кадисиях
Quinones 11'
Quinones 45+1'
Quinones 88'
Quinones - Аль Кадисиях icon
11'
Quinones - Аль Кадисиях icon
45+1'
Счет после первого тайма 0:2 : 4,2
Lacazette - Neom SC icon
66'
Quinones - Аль Кадисиях icon
88'
Матч закончился со счётом 1:3 : 4,2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Neom SC - Угловой
11'
Quinones - 1-ый Гол
14'
Угловой
Neom SC - Угловой
33'
Угловой
Аль Кадисиях - Угловой
45+1'
Quinones - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 4,2
57'
Угловой
Аль Кадисиях - Угловой
64'
Угловой
Аль Кадисиях - Угловой
66'
Lacazette - 3-ий Гол
88'
Quinones - 4-ый Гол
90+5'
Угловой
Neom SC - Угловой
90+6'
Угловой
Neom SC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 4,2

Превью матча Neom SC — Аль Кадисиях

Команда Neom SC в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-10. Команда Аль Кадисиях, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-15. Команда Neom SC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аль Кадисиях забивает 1, пропускает 2.

Neom SC Neom SC
81
Португалия
Луис Максимиано
2
Саудовская Аравия
Мухаммед Аль-Бурайк
4
Саудовская Аравия
Халифах Альдавсари
44
Франция
Nathan Zeze
25
США
Faris Abdi
6
Саудовская Аравия
Abbas Al-Hassan
8
Франция
Абдулай Дукуре
72
Мали
Amadou Kone
22
Франция
Saimon Bouabre
19
Luciano Rodriguez
91
Франция
Александр Лаказетт
Тренер
Франция
Кристоф Гальтье
Аль Кадисиях Аль Кадисиях
1
Бельгия
Кун Кастеелс
2
Саудовская Аравия
Mohammed Waheeb Abu Al Shamat
6
Испания
Начо
17
Уругвай
Gaston Alvarez
12
Саудовская Аравия
Ясир Аль-Шахрани
8
Уругвай
Найтан Нандес
5
Германия
Юлиан Вайгль
25
Бразилия
Отавио
22
Гана
Christopher Bonsu Baah
32
Аргентина
Mateo Retegui
10
Саудовская Аравия
Musab Fahad Al Juwayr
Тренер
Испания
Гонзалез Мартин Мичел

Статистика матча

Владение мячом
Neom SC Neom SC
57%
Аль Кадисиях Аль Кадисиях
43%
Атаки
117
64
Угловые
4
3
Фолы
6
8
Удары (всего)
6
5
Удары мимо ворот
12
5
Удары в створ ворот
5
7
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA