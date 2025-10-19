Смотреть онлайн Neom SC - Аль Кадисиях 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Саудовская Аравия — Saudi Arabia Pro League: Neom SC — Аль Кадисиях, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе King Khalid Sport City Stadium.
Превью матча Neom SC — Аль Кадисиях
Команда Neom SC в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-10. Команда Аль Кадисиях, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-15. Команда Neom SC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аль Кадисиях забивает 1, пропускает 2.