Превью матча Neom SC — Аль Кадисиях

Команда Neom SC в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-10. Команда Аль Кадисиях, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-15. Команда Neom SC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аль Кадисиях забивает 1, пропускает 2.