15.08.2025

Смотреть онлайн Santa Fe FC Women - UMECIT Women 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама - Первый дивизион - Женщины: Santa Fe FC WomenUMECIT Women . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Панама - Первый дивизион - Женщины
Santa Fe FC Women
45+1'
90+3'
90+5'
Завершен
3 : 0
15 августа 2025
UMECIT Women
Santa Fe FC Women icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:0
Santa Fe FC Women icon
90+3'
Santa Fe FC Women icon
90+5'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
UMECIT Women - Угловой
20'
Угловой
Santa Fe FC Women - Угловой
20'
Угловой
Santa Fe FC Women - Угловой
26'
Угловой
Santa Fe FC Women - Угловой
45+1'
Santa Fe FC Women - 1-ый Гол
45+4'
Угловой
Santa Fe FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
62'
Угловой
Santa Fe FC Women - Угловой
71'
Угловой
UMECIT Women - Угловой
90+3'
Santa Fe FC Women - 2-ой Гол
90+5'
Угловой
Santa Fe FC Women - Угловой
90+5'
Santa Fe FC Women - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Santa Fe FC Women — UMECIT Women

Команда Santa Fe FC Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 12-0.

Статистика матча

Атаки
87
92
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
10
7
Комментарии к матчу
