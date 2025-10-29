Смотреть онлайн Раэд - Al Jandal 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Саудовская Аравия — Саудовская Аравия - 1-й дивизион: Раэд — Al Jandal, 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе King Abdullah Sport City Stadium.
Превью матча Раэд — Al Jandal
Команда Раэд в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-13. Команда Al Jandal, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-5. Команда Раэд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Al Jandal забивает 1, пропускает 1.