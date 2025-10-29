Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Раэд - Al Jandal 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Саудовская АравияСаудовская Аравия - 1-й дивизион: РаэдAl Jandal, 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе King Abdullah Sport City Stadium.

МСК, 6 тур, Стадион: King Abdullah Sport City Stadium
Саудовская Аравия - 1-й дивизион
Раэд
11'
74'
90+3'
90+10'
Завершен
4 : 1
29 октября 2025
Al Jandal
59'
Раэд icon
11'
Счет после первого тайма 1:0
Al Jandal icon
59'
Раэд icon
74'
Раэд icon
90+3'
Раэд icon
90+10'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Раэд - Угловой
11'
Раэд - 1-ый Гол
16'
Угловой
Раэд - Угловой
21'
Угловой
Al Jandal - Угловой
25'
Угловой
Раэд - Угловой
26'
Угловой
Al Jandal - Угловой
27'
Угловой
Al Jandal - Угловой
45+2'
Угловой
Раэд - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
59'
Al Jandal - 2-ой Гол
74'
Раэд - 3-ий Гол
77'
Угловой
Раэд - Угловой
78'
Угловой
Раэд - Угловой
87'
Угловой
Раэд - Угловой
90+3'
Раэд - 4-ый Гол
90+5'
Угловой
Al Jandal - Угловой
90+10'
Угловой
Al Jandal - Угловой
90+10'
Раэд - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча Раэд — Al Jandal

Команда Раэд в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-13. Команда Al Jandal, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-5. Команда Раэд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Al Jandal забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Раэд Раэд
65%
Al Jandal Al Jandal
35%
Атаки
107
59
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
8
2
Игры 6 тур
29.10.2025
Раэд
4:1
Al Jandal
Завершен
29.10.2025
Аль Джабалайн
1:1
Al-Anwar
Завершен
28.10.2025
Аль Файсали
-:-
Аль-Зульфи
Отложен
28.10.2025
Аль-Батин
-:-
Al-Jabil
Отложен
28.10.2025
Абха
3:0
Аль-Араби Аль Сауди
Завершен
28.10.2025
Аль-Оруба Эль-Джауф
3:3
Аль-Драих
Завершен
27.10.2025
Джидда Клуб
1:0
Аль Адалх
Завершен
27.10.2025
ФК Аль-Букайриях
2:1
Аль Вехда
Завершен
27.10.2025
Аль-Таи
1:5
Al-Ula
Завершен
Комментарии к матчу
