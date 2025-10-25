Смотреть онлайн Нови-Белград U19 - Вождовац (19) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия - Лига U19: Нови-Белград U19 — Вождовац (19), 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
Превью матча Нови-Белград U19 — Вождовац (19)
Команда Нови-Белград U19 в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-14. Команда Вождовац (19), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-15. Команда Нови-Белград U19 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Вождовац (19) забивает 2, пропускает 2.