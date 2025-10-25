Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Нови-Белград U19 - Вождовац (19) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияСербия - Лига U19: Нови-Белград U19Вождовац (19), 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Сербия - Лига U19
Нови-Белград U19
18'
28'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Вождовац (19)
55'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Нови-Белград U19 icon
18'
Нови-Белград U19 icon
28'
Счет после первого тайма 2:0
Вождовац (19) icon
55'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Нови-Белград U19 - Угловой
18'
Нови-Белград U19 - 1-ый Гол
23'
Угловой
Вождовац (19) - Угловой
28'
Нови-Белград U19 - 2-ой Гол
45'
Угловой
Нови-Белград U19 - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
55'
Вождовац (19) - 3-ий Гол
84'
Угловой
Нови-Белград U19 - Угловой
89'
Угловой
Нови-Белград U19 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Нови-Белград U19 — Вождовац (19)

Команда Нови-Белград U19 в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-14. Команда Вождовац (19), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-15. Команда Нови-Белград U19 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Вождовац (19) забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Нови-Белград U19 Нови-Белград U19
48%
Вождовац (19) Вождовац (19)
52%
Атаки
120
109
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
10
6
Удары в створ ворот
8
2
Игры 12 тур
27.10.2025
Црвена Звезда U19
4:1
Напредак (19)
Завершен
26.10.2025
Нови Пазар (19)
2:3
ФК Ушче Нови Белград U19
Завершен
26.10.2025
Младост Лукани U19
0:0
Войводина (19)
Завершен
26.10.2025
Спартак Суботица (19)
1:0
OFK Beograd U19
Завершен
26.10.2025
Партизан Белград (19)
2:2
Чукарички Станком (19)
Завершен
26.10.2025
ОФК Врсак U19
0:1
Бачка Топола U19
Завершен
25.10.2025
Борац Чачак U19
-:-
Графичар (19)
Отменен
25.10.2025
Нови-Белград U19
2:1
Вождовац (19)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA