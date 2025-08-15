15.08.2025
Смотреть онлайн Эльтхам Редбаккс - Брансвик Ювентус 15.08.2025. Прямая трансляция
Матч турнира Австралия — Австралия. Victoria Premier League 2: Эльтхам Редбаккс — Брансвик Ювентус . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
Австралия. Victoria Premier League 2
Эльтхам Редбаккс
14'
67'
90+3'
Завершен
3 : 0
15 августа 2025
Эльтхам Редбаккс
14'
Эльтхам Редбаккс
67'
Эльтхам Редбаккс
90+3'
Текстовая трансляция
8'
Эльтхам Редбаккс - Угловой
14'
Эльтхам Редбаккс - Угловой
14'
Эльтхам Редбаккс - 1-ый Гол
22'
Брансвик Ювентус - Угловой
23'
Эльтхам Редбаккс - Угловой
55'
Эльтхам Редбаккс - Угловой
67'
Эльтхам Редбаккс - 2-ой Гол
75'
Брансвик Ювентус - Угловой
89'
Брансвик Ювентус - Угловой
90+3'
Эльтхам Редбаккс - 3-ий Гол
90+4'
Брансвик Ювентус - Угловой
90+6'
Брансвик Ювентус - Угловой
Превью матча Эльтхам Редбаккс — Брансвик Ювентус
Статистика матча
Атаки
93
99
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
13
8
