15.08.2025
Смотреть онлайн Уиттлиси Юнайтед - Эссендон Роялс 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Victoria Premier League 2: Уиттлиси Юнайтед — Эссендон Роялс . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
Австралия. Victoria Premier League 2
Завершен
0 : 5
15 августа 2025
Эссендон Роялс
36'
45'
58'
69'
87'
Эссендон Роялс
36'
Эссендон Роялс
45'
Счет после первого тайма 0:2
Эссендон Роялс
58'
Эссендон Роялс
69'
Эссендон Роялс
87'
Матч закончился со счётом 0:5
Текстовая трансляция
16'
Эссендон Роялс - Угловой
24'
Эссендон Роялс - Угловой
33'
Уиттлиси Юнайтед - Угловой
36'
Эссендон Роялс - 1-ый Гол
41'
Эссендон Роялс - Угловой
45'
Эссендон Роялс - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
58'
Эссендон Роялс - 3-ий Гол
66'
Уиттлиси Юнайтед - Угловой
69'
Эссендон Роялс - 4-ый Гол
71'
Уиттлиси Юнайтед - Угловой
78'
Уиттлиси Юнайтед - Угловой
79'
Эссендон Роялс - Угловой
86'
Уиттлиси Юнайтед - Угловой
87'
Эссендон Роялс - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:5
Превью матча Уиттлиси Юнайтед — Эссендон Роялс
Статистика матча
Атаки
67
50
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
9
20
Комментарии к матчу