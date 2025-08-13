13.08.2025
Смотреть онлайн Central Coast Mariners U20 - Маркони Стеллионс U20 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига U20: Central Coast Mariners U20 — Маркони Стеллионс U20 . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига U20
Завершен
1 : 2
13 августа 2025
Превью матча Central Coast Mariners U20 — Маркони Стеллионс U20
История последних встреч
Central Coast Mariners U20
Маркони Стеллионс U20
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
04.09.2025
Маркони Стеллионс U20
2:1
Central Coast Mariners U20
Статистика матча
Атаки
82
81
Угловые
4
5
