13.08.2025
Смотреть онлайн Pink Panthers Women - ФК Кикстарт Карнатака - Женщины 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — Индия Karnataka League Women: Pink Panthers Women — ФК Кикстарт Карнатака - Женщины . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
Индия Karnataka League Women
Завершен
0 : 12
13 августа 2025
Превью матча Pink Panthers Women — ФК Кикстарт Карнатака - Женщины
Статистика матча
Атаки
102
170
Угловые
0
4
Комментарии к матчу