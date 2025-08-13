Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Аиджал - Чанмари 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндияРегиональный кубок Индии по футболу: АиджалЧанмари . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Региональный кубок Индии по футболу
Аиджал
89'
Завершен
1 : 3
13 августа 2025
Чанмари
76'
88'
90'
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
Чанмари icon
76'
Чанмари icon
88'
Аиджал icon
89'
Чанмари icon
90'
Матч закончился со счётом 1:3 : 4,1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Чанмари - Угловой
17'
Угловой
Чанмари - Угловой
19'
Угловой
Аиджал - Угловой
38'
Угловой
Аиджал - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
51'
Угловой
Аиджал - Угловой
64'
Угловой
Аиджал - Угловой
76'
Чанмари - 1-ый Гол
82'
Угловой
Аиджал - Угловой
83'
Угловой
Аиджал - Угловой
85'
Угловой
Аиджал - Угловой
88'
Угловой
Чанмари - Угловой
88'
Чанмари - 2-ой Гол
89'
Аиджал - 3-ий Гол
90'
Чанмари - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3 : 4,1

Превью матча Аиджал — Чанмари

Статистика матча

Владение мячом
Аиджал Аиджал
46%
Чанмари Чанмари
54%
Атаки
61
74
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
6
10
Комментарии к матчу
