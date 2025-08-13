13.08.2025
Смотреть онлайн Аиджал - Чанмари 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — Региональный кубок Индии по футболу: Аиджал — Чанмари . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Региональный кубок Индии по футболу
Текстовая трансляция
9'
Чанмари - Угловой
17'
Чанмари - Угловой
19'
Аиджал - Угловой
38'
Аиджал - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
51'
Аиджал - Угловой
64'
Аиджал - Угловой
76'
Чанмари - 1-ый Гол
82'
Аиджал - Угловой
83'
Аиджал - Угловой
85'
Аиджал - Угловой
88'
Чанмари - Угловой
88'
Чанмари - 2-ой Гол
89'
Аиджал - 3-ий Гол
90'
Чанмари - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3 : 4,1
