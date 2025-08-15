Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland Premier League 2 : Робина Сити — Грейндж Тисл , 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .

Превью матча Робина Сити — Грейндж Тисл

Команда Робина Сити в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-2. Команда Грейндж Тисл, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-3. Команда Робина Сити в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Грейндж Тисл забивает 0, пропускает 0.