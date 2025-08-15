Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Робина Сити - Грейндж Тисл 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland Premier League 2: Робина СитиГрейндж Тисл, 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .

МСК, 22 тур
Australia Queensland Premier League 2
Робина Сити
17'
Завершен
1 : 1
15 августа 2025
Грейндж Тисл
55'
Робина Сити icon
17'
Счет после первого тайма 1:0
Грейндж Тисл icon
55'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Грейндж Тисл - Угловой
17'
Робина Сити - 1-ый Гол
18'
Угловой
Робина Сити - Угловой
26'
Угловой
Робина Сити - Угловой
28'
Угловой
Робина Сити - Угловой
30'
Угловой
Робина Сити - Угловой
40'
Угловой
Робина Сити - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
54'
Угловой
Грейндж Тисл - Угловой
54'
Угловой
Грейндж Тисл - Угловой
55'
Грейндж Тисл - 2-ой Гол
76'
Угловой
Робина Сити - Угловой
83'
Угловой
Робина Сити - Угловой
90+1'
Угловой
Робина Сити - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Робина Сити — Грейндж Тисл

Команда Робина Сити в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-2. Команда Грейндж Тисл, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-3. Команда Робина Сити в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Грейндж Тисл забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
120
109
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
1
3
Комментарии к матчу
