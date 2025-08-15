15.08.2025
Смотреть онлайн Редклифф Долфинз - Норт Пайн 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Премьер-Лига 3 Квинсленда: Редклифф Долфинз — Норт Пайн . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
Австралия - Премьер-Лига 3 Квинсленда
Редклифф Долфинз
50'
58'
Завершен
2 : 1
15 августа 2025
Норт Пайн
42'
Норт Пайн
Счет после первого тайма 0:1 : 1,4
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,4
Текстовая трансляция
10'
Норт Пайн - Угловой
13'
Норт Пайн - Угловой
19'
Редклифф Долфинз SC - Угловой
21'
Норт Пайн - Угловой
42'
Норт Пайн - Угловой
42'
Норт Пайн - 1-ый Гол
46'
Норт Пайн - Угловой
50'
Редклифф Долфинз SC - 2-ой Гол
52'
Редклифф Долфинз SC - Угловой
53'
Редклифф Долфинз SC - Угловой
58'
Редклифф Долфинз SC - 3-ий Гол
62'
Норт Пайн - Угловой
Превью матча Редклифф Долфинз — Норт Пайн
Статистика матча
Атаки
35
47
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
7
11
Комментарии к матчу