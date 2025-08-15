Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн ФК Порт Дарвин - Гаруда Дарвин 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Дарвин - Премьер-лига: ФК Порт ДарвинГаруда Дарвин . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:11 по московскому времени .

МСК
Австралия - Дарвин - Премьер-лига
ФК Порт Дарвин
42'
68'
Завершен
2 : 1
15 августа 2025
Гаруда Дарвин
11'
Смотреть онлайн
Garuda FC icon
11'
ФК Порт Дарвин icon
42'
Счет после первого тайма 1:1
ФК Порт Дарвин icon
68'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
ФК Порт Дарвин - Угловой
5'
Угловой
ФК Порт Дарвин - Угловой
8'
Угловой
ФК Порт Дарвин - Угловой
11'
Угловой
Garuda FC - Угловой
11'
Garuda FC - 1-ый Гол
19'
Угловой
ФК Порт Дарвин - Угловой
21'
Угловой
ФК Порт Дарвин - Угловой
22'
Угловой
ФК Порт Дарвин - Угловой
35'
Угловой
ФК Порт Дарвин - Угловой
37'
Угловой
ФК Порт Дарвин - Угловой
42'
ФК Порт Дарвин - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
50'
Угловой
ФК Порт Дарвин - Угловой
54'
Угловой
Garuda FC - Угловой
68'
ФК Порт Дарвин - 3-ий Гол
71'
Угловой
Garuda FC - Угловой
83'
Угловой
ФК Порт Дарвин - Угловой
87'
Угловой
ФК Порт Дарвин - Угловой
88'
Угловой
ФК Порт Дарвин - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча ФК Порт Дарвин — Гаруда Дарвин

Статистика матча

Владение мячом
ФК Порт Дарвин ФК Порт Дарвин
50%
Гаруда Дарвин Гаруда Дарвин
50%
Атаки
45
49
Угловые
12
3
Удары мимо ворот
12
3
Удары в створ ворот
13
6
Комментарии к матчу
