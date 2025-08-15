15.08.2025
Смотреть онлайн ФК Порт Дарвин - Гаруда Дарвин 15.08.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Дарвин - Премьер-лига: ФК Порт Дарвин — Гаруда Дарвин . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:11 по московскому времени .
МСК
Австралия - Дарвин - Премьер-лига
ФК Порт Дарвин
42'
68'
Завершен
2 : 1
15 августа 2025
Гаруда Дарвин
11'
Garuda FC
11'
ФК Порт Дарвин
42'
Счет после первого тайма 1:1
ФК Порт Дарвин
68'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
4'
ФК Порт Дарвин - Угловой
5'
ФК Порт Дарвин - Угловой
8'
ФК Порт Дарвин - Угловой
11'
Garuda FC - Угловой
11'
Garuda FC - 1-ый Гол
19'
ФК Порт Дарвин - Угловой
21'
ФК Порт Дарвин - Угловой
22'
ФК Порт Дарвин - Угловой
35'
ФК Порт Дарвин - Угловой
37'
ФК Порт Дарвин - Угловой
42'
ФК Порт Дарвин - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
50'
ФК Порт Дарвин - Угловой
54'
Garuda FC - Угловой
68'
ФК Порт Дарвин - 3-ий Гол
71'
Garuda FC - Угловой
83'
ФК Порт Дарвин - Угловой
87'
ФК Порт Дарвин - Угловой
88'
ФК Порт Дарвин - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
45
49
Угловые
12
3
Удары мимо ворот
12
3
Удары в створ ворот
13
6
