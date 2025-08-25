Превью матча Серро Портеньо — Триниденсе

Команда Серро Портеньо в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-3. Команда Триниденсе, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-0. Команда Серро Портеньо в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Триниденсе забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Триниденсе, в том матче сыграли вничью.