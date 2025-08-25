Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.08.2025

Смотреть онлайн Серро Портеньо - Триниденсе 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по футболу: Серро ПортеньоТриниденсе, 9 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Генерал Пабло Рохас. Судить этот матч будет Carlos P. Benitez.

МСК, 9 тур, Стадион: Генерал Пабло Рохас
Чемпионат Парагвая по футболу
Серро Портеньо
8'
Завершен
1 : 3
25 августа 2025
Триниденсе
32'
69'
85'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Серро Портеньо icon
8'
Триниденсе icon
32'
Счет после первого тайма 1:1
Триниденсе icon
69'
Триниденсе icon
85'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
8'
Серро Портеньо - 1-ый Гол
26'
Угловой
Триниденсе - Угловой
32'
Триниденсе - 2-ой Гол
45'
Угловой
Серро Портеньо - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
49'
Угловой
Серро Портеньо - Угловой
58'
Угловой
Триниденсе - Угловой
61'
Угловой
Серро Портеньо - Угловой
69'
Триниденсе - 3-ий Гол
85'
Триниденсе - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Серро Портеньо — Триниденсе

Команда Серро Портеньо в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-3. Команда Триниденсе, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-0. Команда Серро Портеньо в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Триниденсе забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Триниденсе, в том матче сыграли вничью.

Серро Портеньо Серро Портеньо
10
Парагвай
Сесилио Домингес
2
Уругвай
Fabricio Dominguez
22
Аргентина
Matias Perez
5
Парагвай
Jorge Morel
15
Парагвай
Блас Риверос
14
Парагвай
Lucas Quintana
8
Аргентина
Federico Carrizo
1
Аргентина
Alexis Arias
31
Аргентина
Ignacio Aliseda
9
Парагвай
Luis Amarilla
11
Парагвай
Хуан Итурбе
Тренер
Аргентина
Диего Мартинес
Триниденсе Триниденсе
5
Парагвай
Juan Vera
7
Парагвай
Нестор Камачо
23
Парагвай
Цесар Бенитез
30
Парагвай
Pedro Zarza
17
Парагвай
Joel Roman
21
Парагвай
Gustavo Vieira
33
Парагвай
Ariel Gauto
1
Уругвай
Matias Dufour
2
Парагвай
Armado Ruiz Diaz
4
Парагвай
Diego Melgarejo
18
Парагвай
Fernando Romero
Тренер
Парагвай
Jose Gabriel Arrua

История последних встреч

Серро Портеньо
Серро Портеньо
Триниденсе
Серро Портеньо
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
10.11.2025
Триниденсе
Триниденсе
0:0
Серро Портеньо
Серро Портеньо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Серро Портеньо Серро Портеньо
50%
Триниденсе Триниденсе
50%
Атаки
118
87
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
14
4
Удары в створ ворот
2
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Carlos P. Benitez (Парагвай).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 4 красных (в среднем 0.8 за матч)

icon Пенальти

В 100% (5 из 5 матчей) Carlos P. Benitez назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Нефтехимик Нефтехимик
25 Февраля
19:30
AK Барс AK Барс
Лада Лада
25 Февраля
19:30
ХК Сочи ХК Сочи
Динамо Минск Динамо Минск
25 Февраля
19:30
ПСЖ ПСЖ
Монако Монако
25 Февраля
23:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Барс Барс
25 Февраля
18:30
Челны Челны
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
25 Февраля
19:00
Омские Крылья Омские Крылья
СКА-Нева СКА-Нева
25 Февраля
10:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
ХК Ростов ХК Ростов
25 Февраля
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Барселона Барселона
25 Февраля
22:30
Аталанта Аталанта
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
25 Февраля
20:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA