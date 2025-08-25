Смотреть онлайн Серро Портеньо - Триниденсе 25.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по футболу: Серро Портеньо — Триниденсе, 9 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Генерал Пабло Рохас. Судить этот матч будет Carlos P. Benitez.
Превью матча Серро Портеньо — Триниденсе
Команда Серро Портеньо в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-3. Команда Триниденсе, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-0. Команда Серро Портеньо в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Триниденсе забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Триниденсе, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Carlos P. Benitez (Парагвай).
За последние 5 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 4 красных (в среднем 0.8 за матч)
В 100% (5 из 5 матчей) Carlos P. Benitez назначал пенальти