19.10.2025

Смотреть онлайн Белу-Жардин - Цен Лимоеренсе 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЛига Пернамбукано. 2-й дивизион: Белу-ЖардинЦен Лимоеренсе, 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 10 тур
Лига Пернамбукано. 2-й дивизион
Белу-Жардин
25'
40'
55'
88'
Завершен
4 : 0
19 октября 2025
Цен Лимоеренсе
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Belo Jardim icon
25'
Belo Jardim icon
40'
Счет после первого тайма 2:0
Belo Jardim icon
55'
Belo Jardim icon
88'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Centro Limoeirense - Угловой
25'
Belo Jardim - 1-ый Гол
27'
Угловой
Belo Jardim - Угловой
33'
Угловой
Belo Jardim - Угловой
35'
Угловой
Belo Jardim - Угловой
39'
Угловой
Belo Jardim - Угловой
40'
Belo Jardim - 2-ой Гол
45+3'
Угловой
Belo Jardim - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
55'
Belo Jardim - 3-ий Гол
60'
Угловой
Belo Jardim - Угловой
71'
Угловой
Belo Jardim - Угловой
71'
Угловой
Belo Jardim - Угловой
83'
Угловой
Centro Limoeirense - Угловой
86'
Угловой
Belo Jardim - Угловой
88'
Belo Jardim - 4-ый Гол
90+1'
Угловой
Belo Jardim - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Белу-Жардин — Цен Лимоеренсе

Команда Белу-Жардин в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1.

Статистика матча

Владение мячом
Белу-Жардин Белу-Жардин
71%
Цен Лимоеренсе Цен Лимоеренсе
29%
Атаки
110
80
Угловые
10
2
Удары мимо ворот
18
5
Удары в створ ворот
11
3
Игры 10 тур
19.10.2025
Белу-Жардин
4:0
Цен Лимоеренсе
Завершен
17.10.2025
Круз
-:-
Иподжуса АС
Отменен
Комментарии к матчу
