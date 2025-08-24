Фрибет 15000₽
24.08.2025

Смотреть онлайн Спортиво Лукеньо - Депортиво Реколета 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по футболу: Спортиво ЛукеньоДепортиво Реколета, 9 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Феличиано Касерес. Судить этот матч будет Blas Romero.

МСК, 9 тур, Стадион: Стадион Феличиано Касерес
Чемпионат Парагвая по футболу
Спортиво Лукеньо
Завершен
0 : 0
24 августа 2025
Депортиво Реколета
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
34'
Угловой
Спортиво Лукеньо - Угловой
38'
Угловой
Спортиво Лукеньо - Угловой
45'
Угловой
Спортиво Лукеньо - Угловой
45+1'
Угловой
Спортиво Лукеньо - Угловой
45+1'
Угловой
Спортиво Лукеньо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Депортиво Реколета - Угловой
51'
Угловой
Депортиво Реколета - Угловой
53'
Угловой
Депортиво Реколета - Угловой
63'
Угловой
Депортиво Реколета - Угловой
74'
Угловой
Депортиво Реколета - Угловой
90+4'
Угловой
Депортиво Реколета - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Спортиво Лукеньо — Депортиво Реколета

Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо
23
Парагвай
Alberto Espinola
18
Парагвай
Víctor Quintana
19
Парагвай
Marcelo Perez
5
Парагвай
Alexis Villalva
37
Аргентина
Lautaro Comas
26
Аргентина
Lucas Monzon
11
Парагвай
Вальтер Гонсалес
16
Парагвай
Angel Benitez
15
Парагвай
Sebastian Maldonado
25
Парагвай
Jonathan Ramos
12
Парагвай
Альфредо Агилар
Тренер
Парагвай
Хулио Касерес
Депортиво Реколета Депортиво Реколета
6
Парагвай
Jose Espinola
39
Парагвай
Giuseppe Guggiari
23
Парагвай
Juan Isidro Nunez Benitez
17
Парагвай
Wilfrido Baez
36
Парагвай
Brahian Ferreira
26
Парагвай
Иван Пирис
3
Парагвай
Луис Кардозо
10
Уругвай
Алехандро Сильва
18
Парагвай
Sebastian Vargas
9
Парагвай
Hugo Sandoval
1
Уругвай
Gonzalo Falcon
Тренер
Jorge Gonzalez

История последних встреч

Спортиво Лукеньо
Спортиво Лукеньо
Депортиво Реколета
Спортиво Лукеньо
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
14.02.2026
Депортиво Реколета
Депортиво Реколета
1:2
Спортиво Лукеньо
Спортиво Лукеньо
Обзор
08.11.2025
Депортиво Реколета
Депортиво Реколета
2:3
Спортиво Лукеньо
Спортиво Лукеньо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо
52%
Депортиво Реколета Депортиво Реколета
48%
Атаки
106
87
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
18
8
Удары в створ ворот
4
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Blas Romero (Парагвай).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 73 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.1 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 33% (4 из 12 матчей) Blas Romero назначал пенальти

Комментарии к матчу
