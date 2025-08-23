Смотреть онлайн Насьональ Асунсьон - Клуб Атлетико Тембетари 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по футболу: Насьональ Асунсьон — Клуб Атлетико Тембетари, 9 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Арсенио Ерико. Судить этот матч будет Giancarlos Juliadoza.
Превью матча Насьональ Асунсьон — Клуб Атлетико Тембетари
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Giancarlos Juliadoza (Парагвай).
За последние 9 матчей судья показал 53 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.9 за матч) и 5 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 33% (3 из 9 матчей) Giancarlos Juliadoza назначал пенальти