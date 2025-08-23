Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.08.2025

Смотреть онлайн Насьональ Асунсьон - Клуб Атлетико Тембетари 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по футболу: Насьональ АсунсьонКлуб Атлетико Тембетари, 9 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Арсенио Ерико. Судить этот матч будет Giancarlos Juliadoza.

МСК, 9 тур, Стадион: Эстадио Арсенио Ерико
Чемпионат Парагвая по футболу
Насьональ Асунсьон
43'
Завершен
1 : 1
23 августа 2025
Клуб Атлетико Тембетари
89'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Насьональ Асунсьон icon
43'
Счет после первого тайма 1:0
Клуб Атлетико Тембетари icon
89'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Насьональ Асунсьон - Угловой
22'
Угловой
Насьональ Асунсьон - Угловой
28'
Угловой
Насьональ Асунсьон - Угловой
32'
Угловой
Клуб Атлетико Тембетари - Угловой
39'
Угловой
Клуб Атлетико Тембетари - Угловой
43'
Насьональ Асунсьон - 1-ый Гол
45'
Угловой
Клуб Атлетико Тембетари - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
66'
Угловой
Клуб Атлетико Тембетари - Угловой
76'
Угловой
Клуб Атлетико Тембетари - Угловой
89'
Клуб Атлетико Тембетари - 2-ой Гол
90+4'
Угловой
Насьональ Асунсьон - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Насьональ Асунсьон — Клуб Атлетико Тембетари

Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон
21
Парагвай
Fabian Franco
3
Парагвай
Alexis Canete
10
Парагвай
Carlos Arrua
14
Парагвай
Claudio Nunez
5
Парагвай
Gaston Benitez
37
Парагвай
Jhosias Campss
40
Парагвай
Fabrizio Jesus Jara Ledesma
18
Hugo Valde
6
Аргентина
Juan Fernando Alfaro
20
Парагвай
Hugo Benitez
30
Парагвай
Santiago Rojas
Тренер
Парагвай
Pedro Sarabia
Клуб Атлетико Тембетари Клуб Атлетико Тембетари
14
Аргентина
Juan Francisco Esteche
28
Cristian Mercado
2
Парагвай
David Caceres
31
Парагвай
Orlin Barreto
40
Парагвай
Duvan Zarate
3
Парагвай
Sebastian Olmedo
11
Аргентина
Paul Charpentier
5
Аргентина
Nicolas Marotta
1
Аргентина
Tomas Ezequiel Canteros
17
Парагвай
Wildo Alonso
18
Парагвай
Родриго Рохас
Тренер
Аргентина
Кристиан Диаз

История последних встреч

Насьональ Асунсьон
Насьональ Асунсьон
Клуб Атлетико Тембетари
Насьональ Асунсьон
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
11.11.2025
Клуб Атлетико Тембетари
Клуб Атлетико Тембетари
0:2
Насьональ Асунсьон
Насьональ Асунсьон
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон
43%
Клуб Атлетико Тембетари Клуб Атлетико Тембетари
57%
Атаки
94
101
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
9
10
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Giancarlos Juliadoza (Парагвай).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 53 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.9 за матч) и 5 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 33% (3 из 9 матчей) Giancarlos Juliadoza назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Мец Мец
21 Февраля
23:05
Црвена Звезда Црвена Звезда
Мега Бемакс Мега Бемакс
21 Февраля
22:30
Team Falcons Team Falcons
BetBoom Team BetBoom Team
21 Февраля
22:30
Верона Верона
Перуджа Перуджа
21 Февраля
22:30
Легия Легия
Висла Плоцк Висла Плоцк
21 Февраля
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA