18.08.2025

Смотреть онлайн КФ Гиляни - КФ Балкани 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КосовоЧемпионат Косово по футболу. Суперлига: КФ ГиляниКФ Балкани, 1 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Gjilan City Stadium.

МСК, 1 тур, Стадион: Gjilan City Stadium
Чемпионат Косово по футболу. Суперлига
КФ Гиляни
29'
Завершен
1 : 1
18 августа 2025
КФ Балкани
66'
КФ Гиляни icon
29'
Счет после первого тайма 1:0
КФ Балкани icon
66'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
КФ Гиляни - Угловой
15'
Угловой
КФ Балкани - Угловой
25'
Угловой
КФ Гиляни - Угловой
29'
КФ Гиляни - 1-ый Гол
32'
Угловой
КФ Балкани - Угловой
45+2'
Угловой
КФ Гиляни - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
КФ Гиляни - Угловой
53'
Угловой
КФ Балкани - Угловой
66'
КФ Балкани - 2-ой Гол
68'
Угловой
КФ Балкани - Угловой
80'
Угловой
КФ Балкани - Угловой
90'
Угловой
КФ Гиляни - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча КФ Гиляни — КФ Балкани

История последних встреч

КФ Гиляни
КФ Гиляни
КФ Балкани
КФ Гиляни
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
08.02.2026
КФ Гиляни
КФ Гиляни
1:2
КФ Балкани
КФ Балкани
Обзор
25.10.2025
КФ Балкани
КФ Балкани
1:1
КФ Гиляни
КФ Гиляни
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
КФ Гиляни КФ Гиляни
42%
КФ Балкани КФ Балкани
58%
Атаки
135
176
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
6
4
Игры 1 тур
18.08.2025
КФ Гиляни
1:1
КФ Балкани
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA