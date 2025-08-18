18.08.2025
Смотреть онлайн КФ Гиляни - КФ Балкани 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Косово — Чемпионат Косово по футболу. Суперлига: КФ Гиляни — КФ Балкани, 1 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Gjilan City Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Gjilan City Stadium
Чемпионат Косово по футболу. Суперлига
КФ Гиляни
29'
Завершен
1 : 1
18 августа 2025
КФ Балкани
66'
Текстовая трансляция
2'
КФ Гиляни - Угловой
15'
КФ Балкани - Угловой
25'
КФ Гиляни - Угловой
29'
КФ Гиляни - 1-ый Гол
32'
КФ Балкани - Угловой
45+2'
КФ Гиляни - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
КФ Гиляни - Угловой
53'
КФ Балкани - Угловой
66'
КФ Балкани - 2-ой Гол
68'
КФ Балкани - Угловой
80'
КФ Балкани - Угловой
90'
КФ Гиляни - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Статистика матча
Владение мячом
42%
58%
Атаки
135
176
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
6
4
