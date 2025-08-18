Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.08.2025

Смотреть онлайн Уделас - Унион Кокле 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: УделасУнион Кокле, 5 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CAI Sport Center.

МСК, 5 тур, Стадион: CAI Sport Center
Панама. Лига Prom. Футбол
Уделас
Завершен
0 : 2
18 августа 2025
Унион Кокле
37'
39'
Унион Кокле icon
37'
Унион Кокле icon
39'
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,4
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Унион Кокле - Угловой
13'
Угловой
Унион Кокле - Угловой
13'
Угловой
Унион Кокле - Угловой
24'
Угловой
Уделас FC - Угловой
37'
Унион Кокле - 1-ый Гол
39'
Унион Кокле - 2-ой Гол
41'
Угловой
Уделас FC - Угловой
45'
Угловой
Унион Кокле - Угловой
45+1'
Угловой
Унион Кокле - Угловой
53'
Угловой
Унион Кокле - Угловой
54'
Угловой
Унион Кокле - Угловой
66'
Угловой
Унион Кокле - Угловой
70'
Угловой
Унион Кокле - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,4

Превью матча Уделас — Унион Кокле

Статистика матча

Владение мячом
Уделас Уделас
58%
Унион Кокле Унион Кокле
42%
Атаки
100
81
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
4
0
Удары в створ ворот
1
2
Комментарии к матчу
