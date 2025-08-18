18.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: Уделас — Унион Кокле, 5 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CAI Sport Center.
МСК, 5 тур, Стадион: CAI Sport Center
Панама. Лига Prom. Футбол
Завершен
0 : 2
18 августа 2025
Унион Кокле
37'
39'
Унион Кокле
37'
Унион Кокле
39'
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,4
Текстовая трансляция
11'
Унион Кокле - Угловой
13'
Унион Кокле - Угловой
13'
Унион Кокле - Угловой
24'
Уделас FC - Угловой
37'
Унион Кокле - 1-ый Гол
39'
Унион Кокле - 2-ой Гол
41'
Уделас FC - Угловой
45'
Унион Кокле - Угловой
45+1'
Унион Кокле - Угловой
53'
Унион Кокле - Угловой
54'
Унион Кокле - Угловой
66'
Унион Кокле - Угловой
70'
Унион Кокле - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,4
Статистика матча
Владение мячом
58%
42%
Атаки
100
81
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
4
0
Удары в створ ворот
1
2
