13.08.2025

Смотреть онлайн ФК Испе U21 - Dagon Port FC U21 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МьянмаМьянма - Лига U21: ФК Испе U21Dagon Port FC U21 . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Мьянма - Лига U21
ФК Испе U21
47'
Завершен
1 : 0
13 августа 2025
Dagon Port FC U21
Смотреть онлайн
ФК Испе U21 icon
47'
Текстовая трансляция
4'
Угловой
ФК Испе U21 - Угловой
6'
Угловой
ФК Испе U21 - Угловой
6'
Угловой
ФК Испе U21 - Угловой
17'
Угловой
Dagon Port FC U21 - Угловой
29'
Угловой
ФК Испе U21 - Угловой
30'
Угловой
ФК Испе U21 - Угловой
34'
Угловой
ФК Испе U21 - Угловой
35'
Угловой
Dagon Port FC U21 - Угловой
38'
Угловой
Dagon Port FC U21 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
ФК Испе U21 - 1-ый Гол
62'
Угловой
ФК Испе U21 - Угловой
78'
Угловой
ФК Испе U21 - Угловой
79'
Угловой
ФК Испе U21 - Угловой
82'
Угловой
ФК Испе U21 - Угловой
88'
Угловой
ФК Испе U21 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча ФК Испе U21 — Dagon Port FC U21

Команда ФК Испе U21 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-0.

Статистика матча

Владение мячом
ФК Испе U21 ФК Испе U21
58%
Dagon Port FC U21 Dagon Port FC U21
42%
Атаки
93
67
Угловые
11
3
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
3
1
Комментарии к матчу
