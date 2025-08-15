Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн ФК Альянса - Резерв - Потрос дель Эсте 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: ФК Альянса - РезервПотрос дель Эсте, 5 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Luis Ernesto Cascarita.

МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Luis Ernesto Cascarita
Панама. Лига Prom. Футбол
ФК Альянса - Резерв
31'
90+4'
Завершен
2 : 2
15 августа 2025
Потрос дель Эсте
57'
72'
Alianza FC Panama Reserves icon
31'
Счет после первого тайма 1:0
Потрос дель Эсте icon
57'
Потрос дель Эсте icon
72'
Alianza FC Panama Reserves icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
31'
Alianza FC Panama Reserves - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
57'
Потрос дель Эсте - 2-ой Гол
59'
Угловой
Потрос дель Эсте - Угловой
64'
Угловой
Потрос дель Эсте - Угловой
72'
Потрос дель Эсте - 3-ий Гол
78'
Угловой
Потрос дель Эсте - Угловой
90'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
90+4'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
90+4'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
90+4'
Alianza FC Panama Reserves - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча ФК Альянса - Резерв — Потрос дель Эсте

История последних встреч

ФК Альянса - Резерв
ФК Альянса - Резерв
Потрос дель Эсте
ФК Альянса - Резерв
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
30.01.2026
ФК Альянса - Резерв
ФК Альянса - Резерв
0:2
Потрос дель Эсте
Потрос дель Эсте
Обзор

Статистика матча

Атаки
93
85
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
6
8
Комментарии к матчу
