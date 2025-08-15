15.08.2025
Смотреть онлайн ФК Альянса - Резерв - Потрос дель Эсте 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: ФК Альянса - Резерв — Потрос дель Эсте, 5 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Luis Ernesto Cascarita.
МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Luis Ernesto Cascarita
Панама. Лига Prom. Футбол
ФК Альянса - Резерв
31'
90+4'
Завершен
2 : 2
15 августа 2025
Потрос дель Эсте
57'
72'
Счет после первого тайма 1:0
Потрос дель Эсте
57'
Потрос дель Эсте
72'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
31'
Alianza FC Panama Reserves - 1-ый Гол
57'
Потрос дель Эсте - 2-ой Гол
59'
Потрос дель Эсте - Угловой
64'
Потрос дель Эсте - Угловой
72'
Потрос дель Эсте - 3-ий Гол
78'
Потрос дель Эсте - Угловой
90'
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
90+4'
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
90+4'
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
90+4'
Alianza FC Panama Reserves - 4-ый Гол
Превью матча ФК Альянса - Резерв — Потрос дель Эсте
История последних встреч
ФК Альянса - Резерв
Потрос дель Эсте
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
30.01.2026
ФК Альянса - Резерв
0:2
Потрос дель Эсте
Статистика матча
Атаки
93
85
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
6
8
Комментарии к матчу