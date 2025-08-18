Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Сан Мартин Дель Эсте - Чорилльо 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: Сан Мартин Дель ЭстеЧорилльо, 5 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Luis Ernesto Cascarita.

МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Luis Ernesto Cascarita
Панама. Лига Prom. Футбол
Сан Мартин Дель Эсте
Завершен
0 : 1
18 августа 2025
Чорилльо
45+1'
Смотреть онлайн
Чорилльо icon
45+1'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Чорилльо - Угловой
7'
Угловой
Чорилльо - Угловой
31'
Угловой
Чорилльо - Угловой
36'
Угловой
Сан Мартин Дель Эсте - Угловой
38'
Угловой
Сан Мартин Дель Эсте - Угловой
40'
Угловой
Сан Мартин Дель Эсте - Угловой
45+1'
Чорилльо - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
57'
Угловой
Чорилльо - Угловой
70'
Угловой
Сан Мартин Дель Эсте - Угловой
74'
Угловой
Чорилльо - Угловой
88'
Угловой
Сан Мартин Дель Эсте - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Сан Мартин Дель Эсте — Чорилльо

Команда Сан Мартин Дель Эсте в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 января 2026 на поле команды Чорилльо, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Сан Мартин Дель Эсте
Сан Мартин Дель Эсте
Чорилльо
Сан Мартин Дель Эсте
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
22.01.2026
Чорилльо
Чорилльо
1:0
Сан Мартин Дель Эсте
Сан Мартин Дель Эсте
Обзор
24.10.2025
Чорилльо
Чорилльо
3:3
Сан Мартин Дель Эсте
Сан Мартин Дель Эсте
Обзор

Статистика матча

Атаки
111
99
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
2
5
