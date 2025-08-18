Смотреть онлайн Сан Мартин Дель Эсте - Чорилльо 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: Сан Мартин Дель Эсте — Чорилльо, 5 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Luis Ernesto Cascarita.
Превью матча Сан Мартин Дель Эсте — Чорилльо
Команда Сан Мартин Дель Эсте в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 января 2026 на поле команды Чорилльо, в том матче победу одержали хозяева.