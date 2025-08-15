Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Верагуас II - Марио Мендез ФК 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: Верагуас IIМарио Мендез ФК, 5 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Панама. Лига Prom. Футбол
Верагуас II
Завершен
0 : 2
15 августа 2025
Марио Мендез ФК
32'
47'
Смотреть онлайн
Марио Мендез ФК icon
32'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
Марио Мендез ФК icon
47'
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
17'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
32'
Марио Мендез ФК - 1-ый Гол
42'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
42'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
45+1'
Угловой
Верагуас II - Угловой
45+1'
Угловой
Верагуас II - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
46'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
47'
Марио Мендез ФК - 2-ой Гол
53'
Угловой
Верагуас II - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,2

Превью матча Верагуас II — Марио Мендез ФК

История последних встреч

Верагуас II
Верагуас II
Марио Мендез ФК
Верагуас II
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.10.2025
Марио Мендез ФК
Марио Мендез ФК
2:1
Верагуас II
Верагуас II
Обзор

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
2
Комментарии к матчу
