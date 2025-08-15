15.08.2025
Смотреть онлайн Верагуас II - Марио Мендез ФК 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: Верагуас II — Марио Мендез ФК, 5 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК, 5 тур
Панама. Лига Prom. Футбол
Завершен
0 : 2
15 августа 2025
Марио Мендез ФК
32'
47'
Марио Мендез ФК
32'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
Марио Мендез ФК
47'
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,2
Текстовая трансляция
3'
Марио Мендез ФК - Угловой
17'
Марио Мендез ФК - Угловой
32'
Марио Мендез ФК - 1-ый Гол
42'
Марио Мендез ФК - Угловой
42'
Марио Мендез ФК - Угловой
45+1'
Верагуас II - Угловой
45+1'
Верагуас II - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
46'
Марио Мендез ФК - Угловой
47'
Марио Мендез ФК - 2-ой Гол
53'
Верагуас II - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,2
Превью матча Верагуас II — Марио Мендез ФК
История последних встреч
Верагуас II
Марио Мендез ФК
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.10.2025
Марио Мендез ФК
2:1
Верагуас II
Статистика матча
Атаки
0
0
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
2
Комментарии к матчу