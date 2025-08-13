13.08.2025
Смотреть онлайн Penang U20 - Kuching City U20 13.08.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени .
МСК
Малайзия - Кубок президента
Penang U20
37'
79'
Завершен
2 : 2
13 августа 2025
Kuching City U20
11'
62'
Kuching City U20
11'
Penang U20
37'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
Kuching City U20
62'
Penang U20
79'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,1
Текстовая трансляция
4'
Penang U20 - Угловой
8'
Kuching City U20 - Угловой
11'
Kuching City U20 - 1-ый Гол
24'
Kuching City U20 - Угловой
37'
Penang U20 - 2-ой Гол
43'
Penang U20 - Угловой
44'
Penang U20 - Угловой
45'
Penang U20 - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
54'
Penang U20 - Угловой
61'
Kuching City U20 - Угловой
62'
Kuching City U20 - 3-ий Гол
74'
Penang U20 - Угловой
77'
Penang U20 - Угловой
79'
Penang U20 - 4-ый Гол
82'
Kuching City U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,1
Превью матча Penang U20 — Kuching City U20
Статистика матча
Владение мячом
61%
39%
Атаки
60
40
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
11
3
Комментарии к матчу