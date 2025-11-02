Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн FK Polimlje - Слобода Ужице 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияСербия - Сербская лига: FK PolimljeСлобода Ужице, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

МСК, 13 тур
Сербия - Сербская лига
FK Polimlje
Завершен
0 : 0
02 ноября 2025
Слобода Ужице
Превью матча FK Polimlje — Слобода Ужице

Команда FK Polimlje в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-19. Команда Слобода Ужице, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 8-12. Команда FK Polimlje в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Слобода Ужице забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
79
73
Угловые
4
3
Игры 13 тур
09.11.2025
FK Rudar 2016
1:2
ФК Тимок Зайечар
Завершен
09.11.2025
Рембас Ресавица
2:1
FK Morava Cuprija
Завершен
09.11.2025
Раднички Пирот
3:3
ОФК Синделич
Завершен
09.11.2025
FK Mladost Omoljica
1:2
Индия
Завершен
09.11.2025
ФК Хайдук Дивош
2:1
FK Veternik
Завершен
09.11.2025
ФК Омладинак Нови Бановки
2:2
FK Sloboda Donji Tovarnik
Завершен
08.11.2025
FK Sloga Leskovac
-:-
FK Jedinstvo 1936 Krusevac
Отложен
08.11.2025
ФК Дунав Прахово
1:5
FK Bor 1919
Завершен
08.11.2025
Трстеник-ППТ
0:1
OFK Brzi Brod
Завершен
08.11.2025
ФК Единство Парачин
0:1
ФК Ягодина Табане
Завершен
08.11.2025
ФК Инджия
0:1
Dinamo Pancevo
Завершен
08.11.2025
Mladost Backi Jarak
2:0
FK Sloga Conoplja
Завершен
08.11.2025
Словен Рума
4:0
OFK Kikiknda
Завершен
08.11.2025
OFK Vrbas
2:0
Бачка
Завершен
08.11.2025
ФК Единство Стара-Пазова
2:1
FK Naftagas Elemir
Завершен
07.11.2025
FK Djerdap Kladovo
4:3
FK Vlasina
Завершен
02.11.2025
FK Polimlje
0:0
Слобода Ужице
Завершен
01.11.2025
FK Mladi Radnik 1940 Radinac
0:3
ФК Будучность Крушик
Завершен
01.11.2025
FK Takovo
1:0
Единство
Завершен
01.11.2025
Златибор
1:1
Металац
Завершен
01.11.2025
FK Napredak Markovac
3:0
ФК Йошаница
Завершен
01.11.2025
FK Radnicki Valjevo
0:1
FK Real Podunavci
Завершен
01.11.2025
FK Sloga Pozega
1:3
Железничар Лайковац
Завершен
