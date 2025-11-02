Смотреть онлайн FK Polimlje - Слобода Ужице 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия - Сербская лига: FK Polimlje — Слобода Ужице, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча FK Polimlje — Слобода Ужице
Команда FK Polimlje в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-19. Команда Слобода Ужице, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 8-12. Команда FK Polimlje в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Слобода Ужице забивает 1, пропускает 1.