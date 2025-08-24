24.08.2025
Смотреть онлайн Миксто - Сианорти 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Футбол. Бразилия - Серия D: Миксто — Сианорти, 4 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Пантанал.
МСК, 4 тур, Стадион: Арена Пантанал
Футбол. Бразилия - Серия D
Текстовая трансляция
1'
Сианорти - 1-ый Гол
12'
Миксто - Угловой
16'
Миксто - Угловой
30'
Миксто - Угловой
30'
Миксто - Угловой
39'
Сианорти - 2-ой Гол
45+6'
Миксто - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
52'
Миксто - Угловой
55'
Миксто - Угловой
64'
Миксто - Угловой
73'
Миксто - Угловой
76'
Миксто - Угловой
89'
Сианорти - Угловой
90+1'
Миксто - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
