25.08.2025
АЕ Алтос - ФК Санта-Круз 25.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Футбол. Бразилия - Серия D: АЕ Алтос — ФК Санта-Круз, 4 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Felipe Raulino.
МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Municipal Felipe Raulino
Футбол. Бразилия - Серия D
Завершен
0 : 0
25 августа 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Altos
Пенальти
Текстовая трансляция
2'
Santa Cruz - Угловой
28'
Altos - Угловой
35'
Altos - Угловой
42'
Santa Cruz - Угловой
45+3'
Santa Cruz - Угловой
45+4'
Santa Cruz - Угловой
53'
Santa Cruz - Угловой
64'
Santa Cruz - Угловой
74'
Altos - Угловой
79'
Santa Cruz - Угловой
1-ый
Santa Cruz - Пенальти
2-ой
Santa Cruz - Пенальти
3-ий
Altos - Пенальти
4-ый
Santa Cruz - Пенальти
Превью матча АЕ Алтос — ФК Санта-Круз
Статистика матча
Владение мячом
61%
39%
Атаки
178
146
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
5
1
