25.10.2025
Смотреть онлайн Genesis de Comayagua - Платенсе Пуэрто-Кортес 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гондурас — Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига: Genesis de Comayagua — Платенсе Пуэрто-Кортес, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК, 14 тур
Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига
Отменен
- : -
25 октября 2025
Превью матча Genesis de Comayagua — Платенсе Пуэрто-Кортес
История последних встреч
Genesis de Comayagua
Платенсе Пуэрто-Кортес
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
21.09.2025
Genesis de Comayagua
1:1
Платенсе Пуэрто-Кортес
Комментарии к матчу