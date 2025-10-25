Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Genesis de Comayagua - Платенсе Пуэрто-Кортес 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГондурасЧемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига: Genesis de ComayaguaПлатенсе Пуэрто-Кортес, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК, 14 тур
Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига
Genesis de Comayagua
Отменен
- : -
25 октября 2025
Платенсе Пуэрто-Кортес
Превью матча Genesis de Comayagua — Платенсе Пуэрто-Кортес

История последних встреч

Genesis de Comayagua
Genesis de Comayagua
Платенсе Пуэрто-Кортес
Genesis de Comayagua
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
21.09.2025
Genesis de Comayagua
Genesis de Comayagua
1:1
Платенсе Пуэрто-Кортес
Платенсе Пуэрто-Кортес
Обзор
Игры 14 тур
25.10.2025
Genesis de Comayagua
-:-
Платенсе Пуэрто-Кортес
Отменен
24.10.2025
Хутикальпа
-:-
Виктория Ла-Сейба
Отменен
23.10.2025
Атлетико Чолома
-:-
Маратон
Отменен
17.10.2025
Олимпия
2:2
Мотагуа
Завершен
17.10.2025
Оланхо
0:1
Хутикальпа
Завершен
16.10.2025
Маратон
0:0
Реал Эспана
Завершен
16.10.2025
Платенсе Пуэрто-Кортес
2:0
Виктория Ла-Сейба
Завершен
15.10.2025
Атлетико Чолома
5:1
Лобос УПНФМ
Завершен
Комментарии к матчу
