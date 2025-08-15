15.08.2025
Смотреть онлайн Соль де Америка - Такуари 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа: Соль де Америка — Такуари, 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Defensores del Chaco.
МСК, 22 тур, Стадион: Estadio Defensores del Chaco
Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа
Соль де Америка
36'
45+1'
Завершен
2 : 1
15 августа 2025
Такуари
38'
Соль де Америка
36'
Такуари
38'
Соль де Америка
45+1'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
4'
Соль де Америка - Угловой
22'
Соль де Америка - Угловой
28'
Соль де Америка - Угловой
30'
Такуари - Угловой
36'
Соль де Америка - 1-ый Гол
38'
Такуари - 2-ой Гол
45+1'
Соль де Америка - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
55'
Соль де Америка - Угловой
57'
Такуари - Угловой
58'
Соль де Америка - Угловой
88'
Такуари - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча Соль де Америка — Такуари
Статистика матча
Владение мячом
47%
53%
Атаки
77
105
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу