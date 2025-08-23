23.08.2025
Смотреть онлайн Соль де Америка - Соль Америка Пасторэо 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа: Соль де Америка — Соль Америка Пасторэо, 24 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Defensores del Chaco.
МСК, 24 тур, Стадион: Estadio Defensores del Chaco
Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа
Соль де Америка
90+3'
Завершен
1 : 1
23 августа 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
Соль де Америка
90+3'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,4
Текстовая трансляция
19'
Соль де Америка - Угловой
25'
Соль де Америка - Угловой
26'
Соль де Америка - Угловой
28'
Соль Америка Пасторэо - Угловой
35'
Соль Америка Пасторэо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
53'
Соль Америка Пасторэо - 1-ый Гол
76'
Соль де Америка - Угловой
76'
Соль де Америка - Угловой
90+3'
Соль де Америка - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,4
Превью матча Соль де Америка — Соль Америка Пасторэо
Статистика матча
Владение мячом
50%
Атаки
88
102
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
1
1
Комментарии к матчу