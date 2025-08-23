Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.08.2025

Смотреть онлайн Соль де Америка - Соль Америка Пасторэо 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа: Соль де АмерикаСоль Америка Пасторэо, 24 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Defensores del Chaco.

МСК, 24 тур, Стадион: Estadio Defensores del Chaco
Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа
Соль де Америка
90+3'
Завершен
1 : 1
23 августа 2025
Соль Америка Пасторэо
53'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
Соль Америка Пасторэо icon
53'
Соль де Америка icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,4
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Соль де Америка - Угловой
25'
Угловой
Соль де Америка - Угловой
26'
Угловой
Соль де Америка - Угловой
28'
Угловой
Соль Америка Пасторэо - Угловой
35'
Угловой
Соль Америка Пасторэо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
53'
Соль Америка Пасторэо - 1-ый Гол
76'
Угловой
Соль де Америка - Угловой
76'
Угловой
Соль де Америка - Угловой
90+3'
Соль де Америка - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,4

Превью матча Соль де Америка — Соль Америка Пасторэо

Статистика матча

Владение мячом
Соль де Америка Соль де Америка
50%
Соль Америка Пасторэо Соль Америка Пасторэо
50%
Атаки
88
102
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
1
1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ньюкасл Ньюкасл
21 Февраля
23:00
ПСЖ ПСЖ
Мец Мец
21 Февраля
23:05
Кальяри Кальяри
Лацио Лацио
21 Февраля
22:45
Барселона Барселона
Баскония Баскония
21 Февраля
23:00
Дертона Баскет Дертона Баскет
Виртус Болонья Виртус Болонья
21 Февраля
22:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
Мега Бемакс Мега Бемакс
21 Февраля
22:30
Team Falcons Team Falcons
BetBoom Team BetBoom Team
21 Февраля
22:30
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
Хапоэль Холон Хапоэль Холон
21 Февраля
22:15
Сплит Сплит
Задар Задар
21 Февраля
22:00
Норвид Ченстохова Норвид Ченстохова
Ястшембский Венгель Ястшембский Венгель
21 Февраля
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA