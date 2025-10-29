Смотреть онлайн Спартак Трнава - Кошице 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Чемпионат Словакии по футболу. Суперлига: Спартак Трнава — Кошице, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Антона Малатинского. Судить этот матч будет Ivan Kruzliak.
Превью матча Спартак Трнава — Кошице
Команда Спартак Трнава в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-9. Команда Кошице, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 24-17. Команда Спартак Трнава в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кошице забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ivan Kruzliak (Словакия).
За последние 10 матчей судья показал 48 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 40% (4 из 10 матчей) Ivan Kruzliak назначал пенальти