29.10.2025

Смотреть онлайн Спартак Трнава - Кошице 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияЧемпионат Словакии по футболу. Суперлига: Спартак ТрнаваКошице, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Антона Малатинского. Судить этот матч будет Ivan Kruzliak.

МСК, 4 тур, Стадион: Стадион имени Антона Малатинского
Чемпионат Словакии по футболу. Суперлига
Спартак Трнава
Timotej Kudlicka 32'
33'
Михал Дюриш 89'
Завершен
3 : 1
29 октября 2025
Кошице
20'
Смотреть онлайн
Кошице icon
20'
Timotej Kudlicka icon
32'
Spartak Trnava icon
33'
Счет после первого тайма 2:1
Михал Дюриш icon
89'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
20'
Кошице - 1-ый Гол
28'
Угловой
Кошице - Угловой
32'
Timotej Kudlicka - 2-ой Гол
33'
Spartak Trnava - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
57'
Угловой
Кошице - Угловой
61'
Угловой
Кошице - Угловой
65'
Угловой
Spartak Trnava - Угловой
89'
Михал Дюриш - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Спартак Трнава — Кошице

Команда Спартак Трнава в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-9. Команда Кошице, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 24-17. Команда Спартак Трнава в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кошице забивает 2, пропускает 2.

Спартак Трнава Спартак Трнава
3
Хорватия
Роко Юрескин
2
Швеция
Patrick Nwadike
8
Грузия
Giorgi Moistsrapeshvili
15
Сербия
Лазар Стойсавлевич
12
Нигерия
Абдулрахман Тайво
18
Нигерия
Хиллари Гонг
7
Австрия
Stefan Skrbo
1
Словения
Ziga Frelih
4
Чехия
Либор Холик
52
Словакия
Эрик Сабо
24
Словакия
Кристан Костртна
Тренер
Чехия
Michal Scasny
Кошице Кошице
33
Словакия
Juraj Teplan
31
Австрия
Emilian Metu
87
Черногория
Vladimir Perisic
7
Словакия
Milan Dimun
24
Словакия
Доминик Крузльяк
22
Словакия
Матус Кира
8
Словакия
David Gallovic
21
Словакия
Даниэль Магда
29
Англия
Осман Какэй
10
США
Jones Zyen
9
Словакия
Roman Cerepkai
Тренер
Чехия
Франтишек Страка

Статистика матча

Владение мячом
Спартак Трнава Спартак Трнава
54%
Кошице Кошице
46%
Атаки
95
91
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
1
10
Удары в створ ворот
5
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ivan Kruzliak (Словакия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 48 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 40% (4 из 10 матчей) Ivan Kruzliak назначал пенальти

Игры 4 тур
29.10.2025
Спартак Трнава
3:1
Кошице
Завершен
17.08.2025
Тренчин
2:1
Жилина
Завершен
16.08.2025
ФК Татран Прешов
0:0
Дунайска Стреда
Завершен
16.08.2025
ФК Железиарне Подбрезова
2:1
Комарно
Завершен
16.08.2025
ММФК Ружомберок
0:1
Земплин
Завершен
16.08.2025
Слован Братислава
1:0
Скалица
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA