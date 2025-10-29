Превью матча Спартак Трнава — Кошице

Команда Спартак Трнава в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-9. Команда Кошице, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 24-17. Команда Спартак Трнава в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кошице забивает 2, пропускает 2.