Превью матча Про Сесто — Rovato Vertovese SSD

Команда Про Сесто в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-8. Команда Rovato Vertovese SSD, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 2-2. Команда Про Сесто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Rovato Vertovese SSD забивает 0, пропускает 0.