Смотреть онлайн Rovato Vertovese SSD - CS Trevigliese 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Rovato Vertovese SSD — CS Trevigliese, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча Rovato Vertovese SSD — CS Trevigliese
Команда Rovato Vertovese SSD в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 2-6.