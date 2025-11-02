Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн АСД Сассо Маркони - Tropical Coriano 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: АСД Сассо МаркониTropical Coriano, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Centro Sportivo G.Carbonchi.

МСК, 10 тур, Стадион: Centro Sportivo G.Carbonchi
Футбол. Италия - Серия D
АСД Сассо Маркони
20'
90'
Завершен
2 : 0
02 ноября 2025
Tropical Coriano
АСД Сассо Маркони icon
20'
Счет после первого тайма 1:0
АСД Сассо Маркони icon
90'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
10'
Угловой
АСД Сассо Маркони - Угловой
20'
АСД Сассо Маркони - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
54'
Угловой
Tropical Coriano - Угловой
88'
Угловой
Tropical Coriano - Угловой
90'
АСД Сассо Маркони - 2-ой Гол
90+1'
Угловой
Tropical Coriano - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча АСД Сассо Маркони — Tropical Coriano

Команда АСД Сассо Маркони в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-8. Команда Tropical Coriano, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-3. Команда АСД Сассо Маркони в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Tropical Coriano забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
АСД Сассо Маркони АСД Сассо Маркони
47%
Tropical Coriano Tropical Coriano
53%
Атаки
85
84
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
2
1
Игры 10 тур
02.11.2025
Мартина
0:0
Барлетта
Завершен
02.11.2025
АКД Нардо
2:0
Real Acerrana
Отменен
02.11.2025
Milazzo
1:0
Ssd Citta Di Gela
Завершен
02.11.2025
Реджина
0:1
Igea Virtus Barcellona
Завершен
02.11.2025
Унионе Санремо
2:0
NovaRomentino
Завершен
02.11.2025
Империя
1:2
Лавагнесе
Завершен
02.11.2025
Celle Varazze FBC
-:-
Biellesse
Отменен
02.11.2025
Rovato Vertovese SSD
2:1
CS Trevigliese
Завершен
02.11.2025
АСД Сассо Маркони
2:0
Tropical Coriano
Завершен
02.11.2025
АСД Каннара
2:1
Camaiore
Завершен
02.11.2025
Анзио Калсио 1924
0:3
Valmontone 1921
Завершен
02.11.2025
Патерно Кальцио
3:2
SSD Athletic Club Palermo
Завершен
02.11.2025
Реканатесе
3:1
Кастельфидардо
Завершен
02.11.2025
АС Остия Маре
0:0
Терамо
Завершен
02.11.2025
Монтеспаккато
0:1
Budoni Calcio
Завершен
02.11.2025
Ночерина
2:0
Кассино
Завершен
02.11.2025
Ольбия
1:1
Ischia
Завершен
02.11.2025
УСД Палмесе
1:1
Реал Монтеротондо
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA