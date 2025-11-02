Смотреть онлайн АСД Сассо Маркони - Tropical Coriano 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: АСД Сассо Маркони — Tropical Coriano, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Centro Sportivo G.Carbonchi.
Превью матча АСД Сассо Маркони — Tropical Coriano
Команда АСД Сассо Маркони в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-8. Команда Tropical Coriano, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-3. Команда АСД Сассо Маркони в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Tropical Coriano забивает 0, пропускает 0.