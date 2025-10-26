Смотреть онлайн Valmontone 1921 - СинтияАльбалонга 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Valmontone 1921 — СинтияАльбалонга, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча Valmontone 1921 — СинтияАльбалонга
Команда Valmontone 1921 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-3. Команда СинтияАльбалонга, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-2. Команда Valmontone 1921 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. СинтияАльбалонга забивает 0, пропускает 0.