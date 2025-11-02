Смотреть онлайн Анзио Калсио 1924 - Valmontone 1921 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Анзио Калсио 1924 — Valmontone 1921, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Massimo Bruschini.
Превью матча Анзио Калсио 1924 — Valmontone 1921
Команда Анзио Калсио 1924 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-10. Команда Valmontone 1921, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-3. Команда Анзио Калсио 1924 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Valmontone 1921 забивает 1, пропускает 0.