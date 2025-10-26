Смотреть онлайн Виртус - ASD Heraclea 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Виртус — ASD Heraclea, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Giovanni Paolo II.
Превью матча Виртус — ASD Heraclea
Команда Виртус в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-7. Команда ASD Heraclea, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-3. Команда Виртус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ASD Heraclea забивает 0, пропускает 0.