Превью матча Виртус — ASD Heraclea

Команда Виртус в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-7. Команда ASD Heraclea, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-3. Команда Виртус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ASD Heraclea забивает 0, пропускает 0.