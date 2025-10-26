Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Виртус - ASD Heraclea 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: ВиртусASD Heraclea, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Giovanni Paolo II.

МСК, 9 тур, Стадион: Stadio Giovanni Paolo II
Футбол. Италия - Серия D
Виртус
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
ASD Heraclea
90'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
ASD Heraclea icon
90'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
43'
Угловой
ASD Heraclea - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Виртус - Угловой
51'
Угловой
ASD Heraclea - Угловой
62'
Угловой
ASD Heraclea - Угловой
73'
Угловой
ASD Heraclea - Угловой
90'
ASD Heraclea - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Виртус — ASD Heraclea

Команда Виртус в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-7. Команда ASD Heraclea, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-3. Команда Виртус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ASD Heraclea забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Виртус Виртус
54%
ASD Heraclea ASD Heraclea
46%
Атаки
74
75
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
3
2
Игры 9 тур
05.11.2025
Ачиреале
2:1
Патерно Кальцио
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Гамбург Гамбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
8 Ноября
17:30
Хирона Хирона
Алавес Алавес
8 Ноября
16:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
8 Ноября
15:30
Локомотив Локомотив
AK Барс AK Барс
8 Ноября
17:00
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
8 Ноября
17:30
Динамо Москва Динамо Москва
СКА СКА
8 Ноября
19:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA