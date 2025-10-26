26.10.2025
Смотреть онлайн Vigor Lamezia - Гельбисон Клиенто 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Vigor Lamezia — Гельбисон Клиенто, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Guido D'Ippolito.
МСК, 9 тур, Стадион: Stadio Guido D'Ippolito
Футбол. Италия - Серия D
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Текстовая трансляция
7'
Vigor Lamezia - Угловой
12'
Гельбисон Клиенто - Угловой
18'
Vigor Lamezia - Угловой
19'
Гельбисон Клиенто - Угловой
30'
Гельбисон Клиенто - Угловой
31'
Гельбисон Клиенто - Угловой
39'
Гельбисон Клиенто - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
47'
Vigor Lamezia - Угловой
56'
Vigor Lamezia - Угловой
67'
Гельбисон Клиенто - Угловой
68'
Гельбисон Клиенто - Угловой
69'
Vigor Lamezia - Угловой
85'
Vigor Lamezia - Угловой
90+7'
Гельбисон Клиенто - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Vigor Lamezia — Гельбисон Клиенто
Статистика матча
Владение мячом
64%
Атаки
94
60
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
2
4
