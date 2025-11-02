Смотреть онлайн Milazzo - Ssd Citta Di Gela 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Milazzo — Ssd Citta Di Gela, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Milazzo — Ssd Citta Di Gela
Команда Milazzo в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-9.