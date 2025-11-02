02.11.2025
Смотреть онлайн Патерно Кальцио - SSD Athletic Club Palermo 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Патерно Кальцио — SSD Athletic Club Palermo, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе SC Falcone Borsellino.
МСК, 10 тур, Стадион: SC Falcone Borsellino
Футбол. Италия - Серия D
Завершен
3 : 2
02 ноября 2025
Превью матча Патерно Кальцио — SSD Athletic Club Palermo
Комментарии к матчу