Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Чиети — ASD Atletico Ascoli, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Команда Чиети в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-9. Команда ASD Atletico Ascoli, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-5. Команда Чиети в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ASD Atletico Ascoli забивает 1, пропускает 1.