26.10.2025

Смотреть онлайн Чиети - ASD Atletico Ascoli 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: ЧиетиASD Atletico Ascoli, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Футбол. Италия - Серия D
Чиети
Завершен
0 : 3
26 октября 2025
ASD Atletico Ascoli
43'
78'
85'
Смотреть онлайн
ASD Atletico Ascoli icon
43'
Счет после первого тайма 0:1
ASD Atletico Ascoli icon
78'
ASD Atletico Ascoli icon
85'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
21'
Угловой
ASD Atletico Ascoli - Угловой
23'
Угловой
ASD Atletico Ascoli - Угловой
43'
ASD Atletico Ascoli - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
Чиети - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Угловой
ASD Atletico Ascoli - Угловой
53'
Угловой
ASD Atletico Ascoli - Угловой
54'
Угловой
ASD Atletico Ascoli - Угловой
72'
Угловой
Чиети - Угловой
72'
Угловой
Чиети - Угловой
78'
ASD Atletico Ascoli - 2-ой Гол
84'
Угловой
ASD Atletico Ascoli - Угловой
85'
ASD Atletico Ascoli - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Чиети — ASD Atletico Ascoli

Команда Чиети в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-9. Команда ASD Atletico Ascoli, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-5. Команда Чиети в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ASD Atletico Ascoli забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Чиети Чиети
56%
ASD Atletico Ascoli ASD Atletico Ascoli
44%
Атаки
115
81
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
0
5
Игры 9 тур
05.11.2025
Ачиреале
2:1
Патерно Кальцио
Завершен
