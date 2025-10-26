26.10.2025
Смотреть онлайн Кастельфидардо - АС Остия Маре 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Кастельфидардо — АС Остия Маре, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio GSD Castelfidardo Calcio.
МСК, 9 тур, Стадион: Stadio GSD Castelfidardo Calcio
Футбол. Италия - Серия D
Завершен
0 : 3
26 октября 2025
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
13'
АС Остия Маре - Угловой
13'
АС Остия Маре - 1-ый Гол
19'
АС Остия Маре - Угловой
23'
АС Остия Маре - Угловой
23'
АС Остия Маре - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
60'
Castelfidardo - Угловой
61'
Castelfidardo - Угловой
61'
Castelfidardo - Угловой
90'
АС Остия Маре - 3-ий Гол
90+4'
Castelfidardo - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3
Превью матча Кастельфидардо — АС Остия Маре
Статистика матча
Владение мячом
40%
60%
Атаки
82
95
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
2
6
