Смотреть онлайн Терамо - Саммауресе 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Терамо — Саммауресе, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Gaetano Bonolis.
Превью матча Терамо — Саммауресе
Команда Терамо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-4. Команда Саммауресе, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 4-10. Команда Терамо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Саммауресе забивает 0, пропускает 1.