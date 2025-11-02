Превью матча АС Остия Маре — Терамо

Команда АС Остия Маре в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-9. Команда Терамо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-3. Команда АС Остия Маре в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Терамо забивает 1, пропускает 0.