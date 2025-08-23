Фрибет 15000₽
23.08.2025

Смотреть онлайн Мон. Уондерерз - Ювентуд 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай - Клаусура: Мон. УондерерзЮвентуд, 4 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Alfredo Víctor Viera. Судить этот матч будет Juan Cianni.

МСК, 4 тур, Стадион: Parque Alfredo Víctor Viera
Уругвай - Клаусура
Мон. Уондерерз
Завершен
0 : 1
23 августа 2025
Ювентуд
59'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Ювентуд icon
59'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Ювентуд - Угловой
29'
Угловой
Мон. Уондерерз - Угловой
32'
Угловой
Мон. Уондерерз - Угловой
41'
Угловой
Ювентуд - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
Ювентуд - 1-ый Гол
80'
Угловой
Мон. Уондерерз - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Мон. Уондерерз — Ювентуд

Мон. Уондерерз Мон. Уондерерз
18
Аргентина
Франциско Церро
15
Уругвай
Alan Garcia
27
Уругвай
Andrew Teuten
12
Уругвай
Jose Rio
22
Парагвай
Kevin Parzajuk
2
Уругвай
Paulo Lima
20
Уругвай
Pablo Lima
29
Уругвай
Esteban Nahuel Crucci Picardo
14
Уругвай
Mateo Acosta
6
Уругвай
Леандро Зазпе
17
Уругвай
Martin Suarez
Тренер
Уругвай
Alejandro Apud
Ювентуд Ювентуд
32
Аргентина
Ivan Rossi
23
Аргентина
Эммануэль Мас
5
Уругвай
David Morosini
25
Уругвай
Nahuel Gomez
80
Уругвай
Джонатан Урретабискайя
7
Уругвай
Pablo Nongoy
2
Колумбия
Geiner Martinez
37
Аргентина
Ramiro Miguel Peralta
1
Уругвай
Карлос Соса
90
Уругвай
Sebastian Guerrero
24
Уругвай
Federico Barrandeguy
Тренер
Аргентина
Diego Monarriz

История последних встреч

Мон. Уондерерз
Мон. Уондерерз
Ювентуд
Мон. Уондерерз
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.01.2026
Ювентуд
Ювентуд
3:0
Мон. Уондерерз
Мон. Уондерерз
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Мон. Уондерерз Мон. Уондерерз
54%
Ювентуд Ювентуд
46%
Атаки
134
136
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
5
1
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Juan Cianni (Уругвай).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 13 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 50% (1 из 2 матчей) Juan Cianni назначал пенальти

Комментарии к матчу
