24.08.2025

Смотреть онлайн Насиональ - Бостон Ривер 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай - Клаусура: НасиональБостон Ривер, 4 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк Централ. Судить этот матч будет Hernan Heras.

МСК, 4 тур, Стадион: Парк Централ
Уругвай - Клаусура
Насиональ
Завершен
0 : 0
24 августа 2025
Бостон Ривер
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,4
Текстовая трансляция
23'
Угловой
Насиональ - Угловой
23'
Угловой
Насиональ - Угловой
40'
Угловой
Насиональ - Угловой
41'
Угловой
Насиональ - Угловой
45'
Угловой
Бостон Ривер - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
50'
Угловой
Насиональ - Угловой
51'
Угловой
Бостон Ривер - Угловой
52'
Угловой
Бостон Ривер - Угловой
57'
Угловой
Насиональ - Угловой
84'
Угловой
Насиональ - Угловой
90+1'
Угловой
Насиональ - Угловой
90+5'
Угловой
Насиональ - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,4

Превью матча Насиональ — Бостон Ривер

Насиональ Насиональ
9
Уругвай
Макси Гомес
1
Панама
Луис Мехиа
4
Уругвай
Себастьян Коатес
23
Уругвай
Lucas Rodriguez
31
Уругвай
Rodrigo Martinez
34
Уругвай
Federico Bais
27
Аргентина
Tomas Veron Lupi
6
Уругвай
Luciano Boggio
5
Уругвай
Juan Pintado
11
Уругвай
Maximiliano Joaquin Silvera Cabo
29
Колумбия
Julian Millan
Тренер
Уругвай
Pablo Peirano
Бостон Ривер Бостон Ривер
5
Уругвай
Francisco Barrios
22
Уругвай
Fredy Martinez
16
Уругвай
Leandro Suhr
10
Уругвай
Agustin Amado
1
Уругвай
Bruno Antunez
26
Уругвай
Facundo Munoa
8
Аргентина
Francisco Bonfiglio
31
Уругвай
Juan Manuel Acosta
25
Аргентина
Agustn Aguirre
21
Уругвай
Franco Perez
3
Уругвай
Marco Mancebo
Тренер
Бразилия
Jadson Viera

История последних встреч

Насиональ
Насиональ
Бостон Ривер
Насиональ
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.02.2026
Бостон Ривер
Бостон Ривер
1:2
Насиональ
Насиональ
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Насиональ Насиональ
50%
Бостон Ривер Бостон Ривер
50%
Атаки
82
97
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
13
11
Удары в створ ворот
5
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Hernan Heras (Уругвай).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 69 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.3 за матч) и 6 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 36% (4 из 11 матчей) Hernan Heras назначал пенальти

Комментарии к матчу
