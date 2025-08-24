Смотреть онлайн Насиональ - Бостон Ривер 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Клаусура: Насиональ — Бостон Ривер, 4 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк Централ. Судить этот матч будет Hernan Heras.
Превью матча Насиональ — Бостон Ривер
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Hernan Heras (Уругвай).
За последние 11 матчей судья показал 69 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.3 за матч) и 6 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 36% (4 из 11 матчей) Hernan Heras назначал пенальти