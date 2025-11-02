Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D : Scafatese — УСД Латте Долче , 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Превью матча Scafatese — УСД Латте Долче

Команда Scafatese в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-4. Команда УСД Латте Долче, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-3. Команда Scafatese в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. УСД Латте Долче забивает 1, пропускает 0.