Смотреть онлайн УСД Латте Долче - АСД Трастевери 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: УСД Латте Долче — АСД Трастевери, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Comunale Latte Dolce.
Превью матча УСД Латте Долче — АСД Трастевери
Команда УСД Латте Долче в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команда АСД Трастевери, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 8-2. Команда УСД Латте Долче в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. АСД Трастевери забивает 1, пропускает 0.