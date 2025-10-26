Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн УСД Латте Долче - АСД Трастевери 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: УСД Латте ДолчеАСД Трастевери, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Comunale Latte Dolce.

МСК, 9 тур, Стадион: Stadio Comunale Latte Dolce
Футбол. Италия - Серия D
УСД Латте Долче
71'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
АСД Трастевери
4'
68'
АСД Трастевери icon
4'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,3
АСД Трастевери icon
68'
УСД Латте Долче icon
71'
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,3
Текстовая трансляция
4'
АСД Трастевери - 1-ый Гол
11'
Угловой
УСД Латте Долче - Угловой
25'
Угловой
УСД Латте Долче - Угловой
33'
Угловой
УСД Латте Долче - Угловой
44'
Угловой
УСД Латте Долче - Угловой
45'
Угловой
УСД Латте Долче - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,3
49'
Угловой
АСД Трастевери - Угловой
61'
Угловой
АСД Трастевери - Угловой
67'
Угловой
АСД Трастевери - Угловой
68'
АСД Трастевери - 2-ой Гол
71'
УСД Латте Долче - 3-ий Гол
78'
Угловой
УСД Латте Долче - Угловой
83'
Угловой
УСД Латте Долче - Угловой
85'
Угловой
УСД Латте Долче - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,3

Превью матча УСД Латте Долче — АСД Трастевери

Команда УСД Латте Долче в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команда АСД Трастевери, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 8-2. Команда УСД Латте Долче в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. АСД Трастевери забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
УСД Латте Долче УСД Латте Долче
61%
АСД Трастевери АСД Трастевери
39%
Атаки
101
86
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
13
8
Удары в створ ворот
7
8
Игры 9 тур
05.11.2025
Ачиреале
2:1
Патерно Кальцио
Завершен
Комментарии к матчу
