Превью матча УСД Латте Долче — АСД Трастевери

Команда УСД Латте Долче в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команда АСД Трастевери, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 8-2. Команда УСД Латте Долче в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. АСД Трастевери забивает 1, пропускает 0.